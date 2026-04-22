La scomparsa di Biagio De Giovanni Pittella | Addio a un intellettuale raffinato e protagonista della cultura politica meridionalista

È morto Biagio De Giovanni, figura di rilievo nel panorama culturale e politico del Meridione. La sua scomparsa è stata annunciata da un collega, che ha ricordato il suo ruolo come intellettuale impegnato e protagonista nel dibattito meridionalista. De Giovanni si è distinto per il suo contributo alla riflessione politica e culturale della regione, lasciando un segno significativo nel settore.

“Con Biagio De Giovanni scompare un intellettuale raffinato e protagonista della cultura politica meridionalista. Figura di grande spessore, profondamente legata a Giorgio Napolitano, con il quale condivideva una visione alta e rigorosa dell’Europa come destino politico e civile”. Ad affermalo è Gianni Pittella, ex vice presidente del Parlamento europeo. “Ho avuto modo di conoscerlo e frequentarlo negli anni del mio impegno al Parlamento Europeo e della mia presenza assidua a Napoli, presso la Fondazione Mezzogiorno Europa – scrive Pittella -. In quelle occasioni ho potuto apprezzarne non solo la profondità del pensiero, ma anche la straordinaria lucidità nell’interpretare le trasformazioni del nostro tempo.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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