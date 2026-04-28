? Cosa sapere Il 28 aprile esce il memoir di Lino Banfi intitolato 90, non mi fai paura!. L'attore racconta la carriera e la vita privata tra Andria e il successo televisivo.. Il 28 aprile entra in libreria il memoir di Lino Banfi, intitolato 90, non mi fai paura!, un volume di 240 pagine pubblicato da Harper Collins Italia che documenta la vita dell’attore pugliese a pochi mesi dal suo novantesimo compleanno. Pasquale Zagaria, noto al grande pubblico con il suo nome d’arte, ha deciso di rompere il silenzio sulla propria dimensione privata attraverso una narrazione che spazia dalle radici ad Andria fino ai vertici del successo televisivo e cinematografico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lino Banfi rompe il silenzio: tra successi e dolore, il suo libro

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