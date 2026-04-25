Sabato 25 e domenica 26 aprile, su Canale 5, torna in onda “Verissimo” condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti previsti ci sono Michelle Hunziker, Lino Banfi e Tina Cipollari. Lo show viene trasmesso anche durante il fine settimana della festa della Liberazione. La conduttrice ha annunciato due nuove puntate per questo fine settimana, offrendo agli spettatori interviste e aggiornamenti su vari personaggi dello spettacolo.

Silvia Toffanin, anche nel weekend festivo della Liberazione, torna con due nuove puntate di Verissimo, in onda oggi, sabato 25, e domani, domenica 26 aprile, su Canale 5. Ecco le anticipazioni e gli ospiti del weekend. Sabato 25 aprile – ore 16.30. A Verissimo, intervista di famiglia per Massimo Boldi, protagonista della commedia italiana, accompagnato dalle tre figlie Micaela, Manuela e Marta. Ritratto di famiglia anche per Benedetta Parodi e Fabio Caressa, in studio con due dei loro tre figli, Eleonora e Diego. Inoltre, tra pubblico e privato, si racconteranno Serena Rossi e Federico Russo, che i fan de I Cesaroni hanno ritrovato nei panni di Mimmo.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Verissimo: Michelle Hunziker, Lino Banfi e Tina Cipollari tra gli ospiti

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