L' innovativo sistema Andi arriva in aiuto dei luoghi turistici marchigiani

Da anconatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo sistema chiamato Andi è stato introdotto nelle aree turistiche delle Marche. L’obiettivo è favorire un coordinamento stabile tra i diversi soggetti coinvolti e migliorare la pianificazione a lungo termine. Si cercano modelli organizzativi che permettano di superare la frammentazione delle iniziative e di sviluppare strategie condivise per il futuro del settore turistico locale. La discussione riguarda principalmente le modalità di integrazione tra le diverse realtà territoriali.

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MACERATA – Come costruire destinazioni turistiche capaci di lavorare in modo coordinato, stabile e continuativo? Quali modelli organizzativi possono aiutare i territori a superare la frammentazione e a trasformare progettualità isolate in strategie condivise di lungo periodo? Sono questi i temi.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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