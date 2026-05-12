L' innovativo sistema Andi arriva in aiuto dei luoghi turistici marchigiani
Un nuovo sistema chiamato Andi è stato introdotto nelle aree turistiche delle Marche. L’obiettivo è favorire un coordinamento stabile tra i diversi soggetti coinvolti e migliorare la pianificazione a lungo termine. Si cercano modelli organizzativi che permettano di superare la frammentazione delle iniziative e di sviluppare strategie condivise per il futuro del settore turistico locale. La discussione riguarda principalmente le modalità di integrazione tra le diverse realtà territoriali.
MACERATA – Come costruire destinazioni turistiche capaci di lavorare in modo coordinato, stabile e continuativo? Quali modelli organizzativi possono aiutare i territori a superare la frammentazione e a trasformare progettualità isolate in strategie condivise di lungo periodo? Sono questi i temi.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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