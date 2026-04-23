Arriva il Sabato del vignaiolo | 90 espositori marchigiani e non alla promozione dei propri prodotti

Il “Sabato del vignaiolo” si terrà il 16 maggio presso la Mole Vanvitelliana di Ancona, con orario dalle 10 alle 19. La manifestazione vedrà la partecipazione di circa 90 espositori, provenienti sia dalle Marche sia da altre regioni italiane, che presenteranno i loro prodotti. La Giunta comunale ha approvato il patrocinio dell’evento su proposta dell’assessore al Turismo durante la seduta di giovedì 23 aprile.

ANCONA – La Giunta di Ancona, nella seduta di oggi, giovedì 23 aprile, su indicazione dell’assessore al Turismo Daniele Berardinelli, ha concesso il patrocinio alla manifestazione “Il Sabato del vignaiolo”, in programma sabato 16 maggio, dalle 10 alle 19, alla Mole Vanvitelliana.Il Sabato del.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Emilia-Romagna a Vinitaly: 90 espositori e 45 prodotti DopL'Emilia-Romagna si prepara a scommettere sul vino con una partecipazione di peso alla 58esima edizione di Vinitaly, in programma a Verona dal 12 al... A Verona debutta “Il Sabato del Vignaiolo”Il centro storico di Verona si prepara ad accogliere una nuova iniziativa dedicata al vino artigianale. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Il Sabato del Vignaiolo 2026; Fivi: da sabato 2 maggio torna in tutta Italia Il sabato del vignaiolo; Concluso il ciclo di laboratori Il Sabato del Borgo, il commento degli organizzatori; Sabato De Sarno racconta il suo progetto dedicato al design per il Salone del Mobile. Pesaro discoteca a cielo aperto: sabato in piazza del Popolo arriva Sonik, il dj set (gratuito) in onda su SkyPesaro si prepara ad accogliere un grande evento dedicato alla musica elettronica e contemporanea. Sabato 20 dicembre 2025, piazza del Popolo farà da cornice a Live in Pesaro, il concerto–dj set ... corriereadriatico.it Baruffini, il “Sabato del Villaggio” ridà colore al borgo: cittadini al lavoro tra partecipazione e confronto #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook Baruffini si rimbocca le maniche: il “Sabato del Villaggio” ridà colore al paese x.com