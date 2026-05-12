Linee storiche anima moderna | la nuova maglia della Juventus è ufficiale
La Juventus ha annunciato ufficialmente il nuovo kit home per la stagione 202627, realizzato in collaborazione con adidas. La maglia combina elementi di tradizione e modernità, risultando elegante e attuale nel design. La presentazione è avvenuta nelle ultime settimane, con il club che ha evidenziato come il nuovo modello rappresenti un equilibrio tra le linee storiche e un look contemporaneo.
La Juventus guarda avanti senza dimenticare la propria identità. Il club bianconero e adidas hanno presentato ufficialmente il nuovo Kit Home 202627, una maglia che unisce tradizione e innovazione attraverso uno stile elegante e contemporaneo. A incarnare il lancio della nuova divisa è stato.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Vi piace la quarta maglia della Juventus
Notizie correlate
Leggi anche: Milan, ufficiale la nuova quarta maglia 2025-2026: ‘Fourth Kit’ disponibile in due versioni
Juventus: la nuova maglia è un flop del marketingIn un momento già complicatissimo per la Juventus – reduce dal ko casalingo contro il Como (0-2), con la crisi difensiva, l’emergenza infortuni...
Si parla di: Nasce l’album che riscopre la musica popolare: il Trio Ascolta tra canzoni antiche e un'anima moderna; Fiat Dino Coupé immaginata per il futuro: linee moderne e anima storica.
?? **ALFA ROMEO TONALE — PASSIONE PURA** Linee sportive, anima italiana e tecnologia moderna. Non è un SUV come gli altri… è un’**Alfa** **Tonale 1.6 MultiJet 130cv SPRINT TCT6** Vettura **aziendale 02/2024** Solo **27.700 KM** facebook
La coreografia K-pop moderna sta diventando più influenzata dall'hip-hop? - reddit.com reddit