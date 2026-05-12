Linee storiche anima moderna | la nuova maglia della Juventus è ufficiale

La Juventus ha annunciato ufficialmente il nuovo kit home per la stagione 202627, realizzato in collaborazione con adidas. La maglia combina elementi di tradizione e modernità, risultando elegante e attuale nel design. La presentazione è avvenuta nelle ultime settimane, con il club che ha evidenziato come il nuovo modello rappresenti un equilibrio tra le linee storiche e un look contemporaneo.

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