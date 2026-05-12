Linee storiche anima moderna | la nuova maglia della Juventus è ufficiale

Da torinotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha annunciato ufficialmente il nuovo kit home per la stagione 202627, realizzato in collaborazione con adidas. La maglia combina elementi di tradizione e modernità, risultando elegante e attuale nel design. La presentazione è avvenuta nelle ultime settimane, con il club che ha evidenziato come il nuovo modello rappresenti un equilibrio tra le linee storiche e un look contemporaneo.

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La Juventus guarda avanti senza dimenticare la propria identità. Il club bianconero e adidas hanno presentato ufficialmente il nuovo Kit Home 202627, una maglia che unisce tradizione e innovazione attraverso uno stile elegante e contemporaneo. A incarnare il lancio della nuova divisa è stato.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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