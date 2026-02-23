Juventus | la nuova maglia è un flop del marketing

La presentazione della nuova maglia ha suscitato molte critiche tra tifosi e addetti ai lavori, causando delusione tra i sostenitori. La Juventus, già in difficoltà a causa delle recenti sconfitte e degli infortuni chiave, ha visto la reazione negativa aumentare con questa scelta di design. La scarsa accoglienza della maglia riflette il clima teso e le aspettative del pubblico, rendendo evidente come il merchandising non riesca a sollevare il morale della squadra in un momento delicato.

