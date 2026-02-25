Milan ufficiale la nuova quarta maglia 2025-2026 | ‘Fourth Kit’ disponibile in due versioni

(fonte: acmilan.com) "AC Milan e PUMA lanciano il Fourth Kit del Club per la stagione 202526, creato in collaborazione con Slam Jam, brand simbolo della cultura contemporanea italiana. Il kit è stato indossato dai giocatori per la prima volta domenica 22 febbraio nella sfida di campionato contro il Parma. Reinterpretata in chiave contemporanea, l’identità rossonera prende forma in una collezione che mette i tifosi al centro e celebra il Club, una volta di più, come icona culturale di respiro internazionale. Pensato per accendere l’entusiasmo dentro e fuori dal campo, il Fourth Kit trae ispirazione dalla passione dei suoi sostenitori e dalla visione di Herbert Kilpin. Costruito attorno al claim “Benvenuti all’Inferno”, il design fonde tradizione e cultura, valorizzando colori, simboli ed emozioni che rappresentano l’anima dei rossoneri. In omaggio alla storica frase-manifesto di Kilpin, “Saremo una squadra di diavoli”, il progetto mette al centro l’iconico diavolo rossonero che, ispirato ai bozzetti originali del disegnatore Bruno Prosdocimi, si estende sul fronte e sul retro della maglia e compare nascosto nella fodera della Limited Edition. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Quarta maglia Milan 2025-2026 disponibile in pre-order: ecco tutte le infoIl Milan ha aperto le prenotazioni per la quarta maglia 2025-2026, causata dall’introduzione di un nuovo design per la prossima stagione.

Quarta maglia Milan 2025-2026, svelata la data ufficiale del lancio | VIDEOIl Milan ha annunciato che la quarta maglia 2025-2026 sarà disponibile dal 15 maggio, dopo aver pubblicato un video sui social.

Sono passato al Milan Store di Milano per personalizzare la mia maglia away 2025/2026

La nuova BMW iX3 incontra il MilanLa rivoluzione elettrica secondo BMW passa anche da un campo da calcio. A Milanello, quartier generale dell’AC Milan, la nuova BMW iX3 Neue Klasse ha fatto la sua prima apparizione ufficiale italiana, ... sportmediaset.mediaset.it

Milan, presentata la quarta maglia: collab con Slam Jam ed è quasi tutta rossaIn occasione della 26esima giornata della Serie A 2025/2026, il Milan che ha ospitato il Parma a San Siro a partire dalle 18, lo ha fatto con una sorpresa per i propri tifosi. La gara è stata ... calciomercato.com

