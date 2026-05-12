Linea adriatica passo avanti per il raddoppio del binario | la Termoli-Lecce su nuovo tracciato
La linea ferroviaria che collega Termoli a Lecce sulla costa adriatica è tornata a funzionare regolarmente. Da oggi, i treni riprendono il normale servizio, migliorando la viabilità per pendolari e trasportatori. La notizia arriva mentre si lavora al raddoppio del binario sul nuovo tracciato tra queste due città, un intervento che mira a potenziare la capacità della linea.
BARI – Novità per i pendolari e per il trasporto merci sulla dorsale adriatica. Da oggi, la circolazione ferroviaria sulla linea Termoli – Lecce è tornata regolare. La riapertura, nei lavori di potenziamento gestiti da Rete ferroviaria italiana, tramite l’attivazione dei primi quattro chilometri.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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