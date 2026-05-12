Linea Adriatica torna regolare la circolazione fra Termoli e Lecce | binari ' protetti' dal rischio alluvioni

Da oggi la circolazione sulla linea ferroviaria tra Termoli e Lecce è tornata alla normalità, dopo un periodo di interruzione. Sono stati riattivati i primi quattro chilometri di binario sulla tratta Ripalta-Lesina, che ora sono protetti dal rischio di alluvioni. Questa riapertura rappresenta un passo importante per la mobilità nel sud Italia, consentendo di riprendere i collegamenti sulla linea Adriatica.

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Si sblocca un altro tassello fondamentale per la mobilità del Mezzogiorno sulla linea Adriatica. Da oggi la circolazione sulla linea Termoli-Lecce è tornata regolare: sono stati attivati i primi quattro chilometri di binario sulla nuova tratta Ripalta-Lesina. L’opera potenzia il tracciato e lo.🔗 Leggi su Baritoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Binari allagati, resta sospesa la circolazione sulla linea AdriaticaDa mercoledì pomeriggio la tratta Fossacesia – Porto di Vasto è interrotta per l’esondazione del fiume Osento. Linea Caserta-Salerno: dal 1 marzo torna regolare la circolazione tra Cancello e SarnoDa domenica 1° marzo torneranno a circolare i treni nel tratto di linea tra Cancello e Sarno, sulla linea Caserta - Salerno, interrotto dallo scorso... Argomenti più discussi: Linea adriatica tornata regolare tra Giulianova e Pescara dopo il guasto di Montesilvano; FERROVIA ADRIATICA, IN ESERCIZIO IL PRIMO TRATTO RADDOPPIATO DELLA TERMOLI-LESINA; Treni Abruzzo, linea Ancona-Pescara ancora rallentata dopo il guasto elettrico di Montesilvano. Riattivato il secondo binario tra Pineto e Pescara: sulla linea Adriatica la circolazione torna gradualmente alla normalitàDopo più di 24 ore dal problema alla linea registato e i disagi ai viaggiatori, il guasto è stato risolto con i treni che ora possono riprendere a muoversi lungo i binari normalmente ... ilpescara.it