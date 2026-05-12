Linea Adriatica torna regolare la circolazione fra Termoli e Lecce | binari ' protetti' dal rischio alluvioni
Da oggi la circolazione sulla linea ferroviaria tra Termoli e Lecce è tornata alla normalità, dopo un periodo di interruzione. Sono stati riattivati i primi quattro chilometri di binario sulla tratta Ripalta-Lesina, che ora sono protetti dal rischio di alluvioni. Questa riapertura rappresenta un passo importante per la mobilità nel sud Italia, consentendo di riprendere i collegamenti sulla linea Adriatica.
Si sblocca un altro tassello fondamentale per la mobilità del Mezzogiorno sulla linea Adriatica. Da oggi la circolazione sulla linea Termoli-Lecce è tornata regolare: sono stati attivati i primi quattro chilometri di binario sulla nuova tratta Ripalta-Lesina. L’opera potenzia il tracciato e lo.🔗 Leggi su Baritoday.it
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