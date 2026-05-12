L' inchiesta sul racket dell' olio esausto annullato arresto | imprenditore favarese torna libero
Il tribunale del riesame di Caltanissetta, presieduto da Antonia Leone, ha annullato la misura cautelare dei domiciliari per Francesco Pullara, l'imprenditore favarese di 51 anni arrestato nell'operazione "Mondo opposto" contro la famiglia mafiosa di Niscemi. Il collegio ha accolto l'istanza.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Notizie correlate
Leggi anche: Manfredonia, abbandonata tanica di olio esausto
Dall’olio esausto nuove soluzioni per auto e abitazioniPISA – Dall’olio di frittura esausto si ricavano materiali capaci di sostituire prodotti di origine fossile e petrolio nell’industria automobilistica...
Argomenti più discussi: Racket della security tra Pisa e Livorno, va a processo anche Maurizio Lissi: Sono estraneo ai fatti; Tentato sequestro a scopo d'estorsione: assolti due fratelli pakistani; Dai furti al racket, la mafia si fa sentire a Corleone: tre persone arrestate; Racket dei buttafuori. A processo una candidata al consiglio comunale.
L’imprenditore, molto conosciuto tra Siena e Grosseto, rinviato a giudizio nell’inchiesta sul presunto racket della security nei locali della costa: Mi aspetto piena assoluzione facebook
Lorenzo Vittorio Di Stefano - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Totò Riina's nephew arrested in Corleone - reddit.com reddit
Racket dei buttafuori. A processo una candidata al consiglio comunaleSi tratta di Maria Giulia Rao della lista Santini per Marialina Marcucci sindaca Una storia vecchia. Lei mai sospesa dal servizio, una notizia diffusa ad arte. lanazione.it