L' inchiesta sul racket dell' olio esausto annullato arresto | imprenditore favarese torna libero

Da agrigentonotizie.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tribunale del riesame di Caltanissetta, presieduto da Antonia Leone, ha annullato la misura cautelare dei domiciliari per Francesco Pullara, l'imprenditore favarese di 51 anni arrestato nell'operazione "Mondo opposto" contro la famiglia mafiosa di Niscemi. Il collegio ha accolto l'istanza.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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