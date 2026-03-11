Dall’olio esausto nuove soluzioni per auto e abitazioni

In un laboratorio di Pisa si lavora su un metodo per trasformare l’olio di frittura esausto in materiali utilizzabili nell'industria automobilistica e delle costruzioni. Attraverso questo processo, si ottengono componenti che possono sostituire prodotti di origine fossile e petrolio, offrendo nuove possibilità di riutilizzo per un rifiuto comune. La ricerca si concentra sull’utilizzo di questo olio come risorsa alternativa.

PISA – Dall’ olio di frittura esausto si ricavano materiali capaci di sostituire prodotti di origine fossile e petrolio nell’industria automobilistica e in quella delle costruzioni. È quanto emerge da una serie di ricerche coordinate dall’ università di Pisa e pubblicate sulle riviste scientifiche Materials Today Sustainability, Scientific Reports e Chemical Engineering Journal. A guidare il progetto è la professoressa Maurizia Seggiani del Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale (Dici), nell’ambito del Centro Nazionale Pnrr Most – Mobilità Sostenibile. Il lavoro coinvolge anche il Politecnico di Bari e l’ Università di Bologna. Il... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Cosa può nascere dall'olio di frittura esausto?Dall’olio di frittura esausto nascono schiume poliuretaniche, materiali a cambio di fase e biolubrificanti in grado di sostituire prodotti di origine fossile per il settore automobilistico e per ... nove.firenze.it

Olio di frittura esausto al posto di materiali fossili e petrolio: l’alternativa rinnovabile dell’Università di PisaLe ricerche hanno dimostrato come dagli oli esausti si possano ricavare componenti per il settore automobilistico e per l'edilizia ... intoscana.it

