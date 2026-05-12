Le indagini sugli arbitri proseguono senza sosta, con la Procura che ha ascoltato l’ufficio legislativo della FIGC e Ivan Zazzaroni. Tra gli indagati ci sono l’ex designatore e altri quattro ex fischietti, tutti coinvolti in un’ipotesi di frode sportiva. Le autorità continuano a raccogliere elementi per fare chiarezza sulla vicenda.

L’inchiesta sugli arbitri, che vede indagati per frode sportiva l’ex designatore Gianluca Rocchi e altri quattro ex fischietti, continua senza soste. La Procura di Milano ieri ha sentito i vertici dell’ufficio legislativo della Figc e in queste ora sta interrogando Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, come persona informata sui fatti. L’audizione della Figc. Ieri il Pm Domenico Ascione, che coordina le indagini, ha interrogato il capo dell’ufficio legislativo della federazione, Giancarlo Viglione. Viglione è stato ascoltato dalla Procura di Milano come testimone (non indagato) nell’ambito dell’inchiesta sul sistema arbitrale per riferire sui rapporti istituzionali tra la Federazione e gli organi tecnici.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’inchiesta sugli arbitri continua, la Procura sente l’ufficio legislativo della Figc e Ivan Zazzaroni

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