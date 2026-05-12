L’inchiesta del New York Times | così Netanyahu si comprava pure i risultati dell’Eurovision

Un’inchiesta pubblicata dal New York Times svela che, durante l’organizzazione dell’Eurovision Song Contest, ci sarebbero state operazioni di influenza da parte di un leader politico. Per oltre un anno, mentre la manifestazione attirava l’attenzione internazionale, si sono verificati tentativi di manipolazione dei risultati, coinvolgendo attività di pressione e accordi riservati. La vicenda mette in discussione la trasparenza dell’evento, che si svolge con grande attenzione mediatica in tutto il mondo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui