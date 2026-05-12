L’inchiesta del New York Times | così Netanyahu si comprava pure i risultati dell’Eurovision

Da it.insideover.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’inchiesta pubblicata dal New York Times svela che, durante l’organizzazione dell’Eurovision Song Contest, ci sarebbero state operazioni di influenza da parte di un leader politico. Per oltre un anno, mentre la manifestazione attirava l’attenzione internazionale, si sono verificati tentativi di manipolazione dei risultati, coinvolgendo attività di pressione e accordi riservati. La vicenda mette in discussione la trasparenza dell’evento, che si svolge con grande attenzione mediatica in tutto il mondo.

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Per oltre un anno, mentre il mondo seguiva le esibizioni scintillanti e i costumi stravaganti dell’Eurovision Song Contest, dietro le quinte si consumava una battaglia silenziosa ma feroce. Una guerra di propaganda. Un’inchiesta del New York Times rivela oggi i dettagli di una campagna organizzata dal governo israeliano per trasformare la competizione canora più seguita al mondo in un potente strumento di propaganda nazionale, con una spesa di almeno un milione di dollari e un’intensa attività diplomatica che ha rischiato di destabilizzare l’intero concorso. L’indagine, condotta in dieci Paesi europei attraverso oltre cinquanta interviste e...🔗 Leggi su It.insideover.com

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