Il piano fallito del Mossad per far crollare l’Iran dall’interno | l’inchiesta del New York Times sulle rivolte

Il sostegno del Mossad alle proteste contro la Repubblica Islamica dell’Iran non era un segreto assoluto. Già da mesi gli account ufficiali dell’intelligence israeliana in farsi incitavano apertamente la popolazione a scendere in piazza, mentre dichiarazioni pubbliche di ex alti funzionari americani come l’ex capo della Cia Mike Pompeo avevano reso esplicito il coordinamento tra Gerusalemme e Washington per appoggiare l’opposizione interna. Ma l’inchiesta pubblicata dal New York Times, basata su interviste a oltre una dozzina di attuali ed ex ufficiali americani, israeliani e di altri Paesi, svela un quadro molto più ampio e operativo: il Mossad non si è limitato a un sostegno mediatico o retorico, ma ha pianificato nel dettaglio una vera e propria operazione di regime change integrata nella strategia di guerra. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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