Il caso dell’amico di Trump che ha fatto espellere l’ex fidanzata l’inchiesta su Paolo Zampolli del New York Times | la chiamata all’Ice e la battaglia sul figlio

Un’inchiesta del New York Times indaga su Paolo Zampolli, noto ex agente di modelle che ha presentato Melania a Donald Trump e oggi riveste il ruolo di inviato speciale del presidente con deleghe per l’Italia. La vicenda riguarda un episodio in cui si sostiene che Zampolli abbia chiamato l’Ice per un’amica di Trump, coinvolgendo anche una controversia legata all’espulsione dell’ex fidanzata e al coinvolgimento del figlio.

È finito al centro di un’inchiesta del New York Times su un presunto abuso di potere Paolo Zampolli, l’ex agente di modelle noto per aver presentato Melania a Donald Trump, oggi inviato speciale del presidente con particolari deleghe anche per l’Italia. Secondo il quotidiano americano, Zampolli a giugno 2025 ha contattato un alto funzionario dell’Ice per segnalare che la sua ex compagna brasiliana, Amanda Ungaro, si trovava negli Stati Uniti illegalmente. La donna era stata arrestata in un carcere di Miami con l’accusa di frode sul luogo di lavoro, e i due erano nel pieno di una battaglia legale per la custodia del figlio adolescente. Come è intervenuto il funzionario dell’Ice sul caso Ungaro. 🔗 Leggi su Open.online

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