L' imprenditore Guido Zama Confagricoltura a Salotto blu | Le crisi internazionali? Rischio per imprese e famiglie
Durante una recente partecipazione a Salotto blu, Guido Zama, ex direttore di Confagricoltura Emilia-Romagna, ha espresso preoccupazioni riguardo alle crisi internazionali, sottolineando come queste possano rappresentare un rischio sia per le imprese agricole sia per le famiglie italiane. Zama ha evidenziato come le tensioni tra paesi e le instabilità globali possano influire sui mercati e sulla stabilità economica del settore.
Guido Zama, imprenditore, è stato per diversi anni, fino allo scorso mese di gennaio, direttore di Confagricoltura Emilia-Romagna. Conversando con Mario Russomanno per la trasmissione televisiva SalottoBlu di VideoRegione che andrà in onda stasera alle 23 sul canale 99, si è espresso su temi di.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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