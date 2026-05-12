L' imprenditore Guido Zama Confagricoltura a Salotto blu | Le crisi internazionali? Rischio per imprese e famiglie

Durante una recente partecipazione a Salotto blu, Guido Zama, ex direttore di Confagricoltura Emilia-Romagna, ha espresso preoccupazioni riguardo alle crisi internazionali, sottolineando come queste possano rappresentare un rischio sia per le imprese agricole sia per le famiglie italiane. Zama ha evidenziato come le tensioni tra paesi e le instabilità globali possano influire sui mercati e sulla stabilità economica del settore.

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