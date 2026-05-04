Dalle bollette alla benzina ecco quanto le crisi internazionali pesano sulle famiglie

Le tensioni internazionali, i nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti e l’incremento dell’inflazione stanno influenzando in modo diretto i costi di vita delle famiglie italiane. Le spese per l’energia, come bollette e carburante, sono aumentate sensibilmente negli ultimi mesi, mettendo sotto pressione i bilanci domestici. Questi fenomeni economici si riflettono in modo evidente sui consumatori, che devono affrontare costi più elevati per beni di prima necessità.

Le crisi internazionali, i nuovi dazi americani e l’aumento dell’inflazione si stanno ripercuotendo in modo pesante sui bilanci delle famiglie italiane. E cresce la preoccupazione dei cittadini. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Dalle bollette alla benzina, ecco quanto le crisi internazionali pesano sulle famiglie Dalle bollette alla benzina, ecco quanto le crisi internazionali pesano sulle famiglie Notizie correlate Leggi anche: Gas e luce, ecco quanto pesano le bollette sui conti delle famiglie di Terni FVG, inflazione al 2,8%: carrello e bollette pesano sulle famiglie? Cosa scoprirai Quanto pesano realmente i nuovi rincari sul budget di una famiglia? Come influisce la shrinkflation sulla quantità di prodotti nel... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Caro-carburanti: ADOC, speculazione inaccettabile su benzina e diesel. Dl Bollette superato; Bollette, carburante e mutui: quanto ci costa davvero la guerra in Iran (i numeri choc); Conflitto in Iran, stangata da 1,7 miliardi per gli italiani tra bollette, mutui e carburanti; Bollette, benzina, mutui: con la guerra in Iran gli italiani hanno speso 1,7 miliardi di euro in più. Carburanti, cosa cambia dal 2 maggio 2026: il taglio accise resta sul diesel ma sparisce quasi del tutto sulla benzina. Quanto pagheremo alla pompaCosa cambia per i carburanti dal 2 maggio 2026: lo sconto accise sulla benzina scende a 5 centesimi (da 20), resta invariato sul diesel. Benzina verso 1,92 euro al litro. Pieno più caro di 9 euro. Pro ... lifestyleblog.it Guerra Usa-Iran può costare fino a 950 euro a famiglia: dalle bollette alla benzina, tutti gli aumentiSecondo gli analisti di Facile.it, stando alle attuali previsioni sul prezzo dell'energia, nei prossimi 12 mesi gli italiani con contratto di fornitura indicizzato spenderanno 2.711 euro tra luce e ... adnkronos.com I prezzi aumentano. Le bollette pesano sempre di più. Fare la spesa è diventato un problema per troppe famiglie. Oggi una famiglia può arrivare a pagare fino a 1.000 euro in più l’anno tra energia, carburanti e beni essenziali. Una situazione legata anche alle - facebook.com facebook Risparmia sulla potenza del tuo contatore #bollette #elettricità Hai mai verificato qual è la potenza impegnata nella tua fornitura Forse non la utilizzi tutta. Quanto puoi risparmiare richiedendo una diminuzione della potenza Scoprilo su arera.it/consuma x.com