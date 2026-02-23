Buon compleanno alle Florence Dragon Lady Lilt | 20 anni in barca contro il tumore al seno

Il team Florence Dragon Lady Lilt festeggia vent'anni di attività perché ha deciso di navigare contro il tumore al seno. La loro avventura dura due decenni e si conclude con un evento speciale in programma il 25 febbraio a La Loggia, al piazzale Michelangelo di Firenze. Le donne coinvolte hanno sempre dimostrato coraggio e determinazione, attirando l’attenzione di molti cittadini. La celebrazione si prepara con entusiasmo e passione, pronta a coinvolgere tutti.

Firenze, 23 febbraio 2026 – La squadra Florence Dragon Lady Lilt celebra 20 di attività il 25 febbraio a La Loggia, al piazzale Michelangelo. Alla festa parteciperanno il presidente e la vicepresidente di Lilt Firenze, Alexander Peirano e Susanna Bausi, insieme a rappresentanti delle istituzioni e alle tante donne che, nel tempo, hanno fatto parte dell'equipaggio. Un momento di festa ma anche di memoria e riconoscenza verso chi ha condiviso questo percorso. "Questo anniversario non è soltanto un momento celebrativo, ma anche un'occasione di bilancio e riflessione su un percorso costruito con passione, impegno e continuità" commenta Alexander Peirano, presidente di Lilt Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it Festeggia 20 anni la squadra Lilt Firenze che combatte il tumore al seno a bordo del dragon boatFirenze, 13 febbraio 2026 – La squadra Lilt Firenze, che da vent'anni lotta contro il tumore al seno, ha festeggiato con una regata speciale a bordo di un dragon boat nel fiume Arno. Leggi anche: Operata a 102 anni per un cancro al seno: "Mai rinunciare alle cure, il tumore non ha età"