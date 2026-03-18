Un fronte di vento con raffiche fino a 74 kmh sta interessando la costa romagnola e Cesenatico, portando con sé mare agitato. Per questa ragione, è stata attivata subito l’allerta gialla numero 30. La perturbazione ha già influenzato le condizioni meteorologiche di queste zone, rendendo necessarie misure di precauzione. La situazione rimane sotto monitoraggio da parte delle autorità competenti.

Un fronte di vento in arrivo sulla costa romagnola e su Cesenatico impone l’attivazione immediata dell’allerta gialla numero 30. Dalle ore 00:00 di lunedì fino alla mezzanotte di martedì, raffiche fino a 74 kmh mettono a rischio la stabilità degli oggetti esterni e il profilo dei litorali. L’Agenzia regionale di protezione civile e Arpae Emilia-Romagna hanno lanciato il segnale di allarme per prevenire danni materiali. Il fenomeno atmosferico non si limita al semplice soffio della bora o del grecale, ma prevede un moto ondoso che renderà il mare molto mosso. Le autorità raccomandano ai cittadini di fissare quanto possa essere spostato dal vento, evitando che diventi un proiettile pericoloso per le persone e le strutture abitative. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allerta gialla: vento a 74 km/h e mare agitato sulla costa

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