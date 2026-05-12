Ligure maxi cassone per la diga a rischio | emergenza in mare

Una grande diga in mare è al centro di una crisi: un cassone di 60 metri, che rappresenta un elemento fondamentale dell’opera, rischia di essere portato via dalla deriva. Si indaga su come si possa essere evitata questa eventualità e si sollevano interrogativi sul guasto al rimorchiatore, che mette in discussione la sicurezza del consorzio responsabile della gestione. La situazione ha generato una serie di domande sulla stabilità e la manutenzione delle strutture marine.

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? Domande chiave Come è stato possibile evitare la deriva del cassone da 60 metri?. Perché il guasto al rimorchiatore solleva dubbi sulla sicurezza del consorzio?. Chi deve rispondere dei precedenti problemi operativi del gruppo Fincosit?. Dove si trova ora il manufatto in attesa del miglioramento meteo?.? In Breve Manufatto di 60 metri di lunghezza e 32 di altezza spostato verso Savona.. Il cassone attende in zona Alti Fondali per condizioni meteo più sicure.. Critiche pregresse rivolte al consorzio Fincosit per operazioni nel territorio savonese.. Emergenza gestita tra Vado Ligure e Savona dopo guasto al rimorchiatore.. Un guasto al rimorchiatore ha scatenato un’emergenza in mare nella serata di ieri tra Vado Ligure e Savona, mettendo a rischio un enorme manufatto destinato alla diga di Genova.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ligure, maxi cassone per la diga a rischio: emergenza in mare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Nuova Diga: posato il sedicesimo cassone e avviata la sovrastrutturaIl cantiere della nuova Diga foranea di Genova segna un nuovo traguardo: è stato posato sul fondale il sedicesimo cassone, una struttura in... Nuova diga, posato il 20esimo cassone: ora è lunga 900 metriProsegue la costruzione della Nuova Diga Foranea di Genova con il posizionamento del ventesimo cassone.