Nuova Diga | posato il sedicesimo cassone e avviata la sovrastruttura

Il cantiere della nuova diga foranea di Genova ha posato il sedicesimo cassone, un grande blocco in calcestruzzo, per rafforzare la struttura. La causa di questa fase avanzata risiede nel bisogno di migliorare la sicurezza del porto e di adattarsi alle nuove esigenze di traffico marittimo. Durante i lavori, gli operai hanno installato anche le prime parti della sovrastruttura in acciaio, che daranno forma alla diga definitiva. La realizzazione prosegue senza soste apparenti.

Il cantiere della nuova Diga foranea di Genova segna un nuovo traguardo: è stato posato sul fondale il sedicesimo cassone, una struttura in calcestruzzo grande quanto un palazzo di undici piani. L'operazione, condotta dal consorzio PerGenova Breakwater guidato da Webuild per conto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, conclude mesi di lavori in condizioni meteomarine difficili durante un inverno particolarmente avverso. Parallelamente, sono iniziate le attività per la costruzione della sovrastruttura della diga, concepita come un lungo camminamento continuo e regolare. Questa sezione servirà a rompere l'energia delle onde, proteggere il porto e ridefinire visivamente la nuova via d'accesso.