Bergamo uomo minaccia di darsi fuoco davanti al Tribunale | salvato dalle Forze dell’ordine - Foto e video

IN CENTRO. Tensione in via Borfuro nella mattinata di venerdì 6 marzo: un uomo si era cosparso di benzina e minacciava di darsi fuoco. Provvidenziale l’intervento dei mediatori dei Carabinieri di Bergamo per dissuaderlo. La strada e il Tribunale chiusi per un paio d’ore. Momenti di forte tensione nella mattinata di venerdì 6 marzo davanti al Tribunale di Bergamo, in via Borfuro. Un uomo di 46 anni ha minacciato di compiere un gesto estremo, cospargendosi di benzina e intimando di volersi dare fuoco con due accendini in mano. Sul posto, intorno poco dopo le 9.30, sono intervenute le forze dell’ordine, in primis i Carabinieri di Bergamo, e i soccorritori del 118, che hanno cercato di dissuaderlo grazie alla presenza di due esperti in mediazione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

