Entra nelle sede Inps e si cosparge di benzina per darsi fuoco | denunciato dai carabinieri

Un uomo ha irrotto nella sede Inps di via Umberto Quintavalle a Roma e si è versato addosso benzina, rischiando di prendere fuoco. La sua azione deriva da una forte tensione legata a problemi personali e ha suscitato grande paura tra dipendenti e clienti presenti. I carabinieri, intervenuti subito, lo hanno fermato e denunciato. L’uomo ora si trova sotto il controllo delle forze dell’ordine, mentre si indaga sulle sue motivazioni.

L'uomo, un 54enne, protestava per degli arretrati di pensione non percepiti. Sequestrati una bottiglia con il liquido infiammabile e un accendino Una tranquilla mattinata come altre nella sede Inps di via Umberto Quintavalle, a Roma, è stata sconvolta da un uomo che minacciato di darsi fuoco. Alla fine, l'intervento dei carabinieri ha scongiurato il peggio. Tutto è successo nella mattinata di oggi, lunedì 23 febbraio nella zona di Cinecittà. Secondo quanto riportato da RomaToday, l'uomo, un 54enne, si è ricoperto di liquido infiammabile, che aveva portato con sé in una bottiglia, e ha tentato di darsi alle fiamme.

Si cosparge di benzina e minaccia di darsi fuoco dopo la lite con l’ex moglie: via le armiLa gestione delle armi e il rilascio del permesso di caccia sono soggetti a valutazioni di sicurezza, anche in presenza di episodi violenti passati.

Firenze: minaccia di darsi fuoco in piazza Poggi, bloccato dai carabinieriUn uomo di 48 anni ha minacciato di darsi fuoco in piazza Poggi, a Firenze, durante il pomeriggio del 18 dicembre 2025.

