Electrolux dimezza la produzione e annuncia 1700 licenziamenti su 4mila addetti | Nessuno stabilimento escluso

Da today.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Electrolux, azienda svedese leader nel settore degli elettrodomestici, ha comunicato la riduzione della produzione e un piano di licenziamenti che coinvolge circa 1.700 dipendenti in Italia, su un totale di circa 4.000. La decisione riguarda tutti gli stabilimenti presenti nel paese, senza esclusioni. La notizia è stata ufficializzata dall’azienda, che ha precisato le cifre relative ai licenziamenti e alla riduzione dell’attività produttiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il colosso svedese degli elettrodomestici Electrolux ha annunciato 1.700 esuberi in Italia su un totale nazionale di circa 4mila addetti. La comunicazione è arrivata oggi, lunedì 11 maggio 2026, durante una riunione del Coordinamento nazionale convocata a Venezia. A riferirlo sono fonti sindacali.🔗 Leggi su Today.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Stellantis Piedimonte: produzione ferma e rischio licenziamentiI cancelli dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano restano chiusi, bloccando la ripresa produttiva che era stata fissata per lunedì...

Beko, si ferma la produzione dei piani a induzione nello stabilimento di Melano: 400 lavoratori in cassa integrazioneFABRIANO - Torneranno in cassa integrazione i lavoratori della Beko di Melano, nel Fabrianese.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web