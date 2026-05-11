Electrolux dimezza la produzione e annuncia 1700 licenziamenti su 4mila addetti | Nessuno stabilimento escluso
Electrolux, azienda svedese leader nel settore degli elettrodomestici, ha comunicato la riduzione della produzione e un piano di licenziamenti che coinvolge circa 1.700 dipendenti in Italia, su un totale di circa 4.000. La decisione riguarda tutti gli stabilimenti presenti nel paese, senza esclusioni. La notizia è stata ufficializzata dall’azienda, che ha precisato le cifre relative ai licenziamenti e alla riduzione dell’attività produttiva.
Il colosso svedese degli elettrodomestici Electrolux ha annunciato 1.700 esuberi in Italia su un totale nazionale di circa 4mila addetti. La comunicazione è arrivata oggi, lunedì 11 maggio 2026, durante una riunione del Coordinamento nazionale convocata a Venezia. A riferirlo sono fonti sindacali.🔗 Leggi su Today.it
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