Electrolux dimezza la produzione e annuncia 1700 licenziamenti su 4mila addetti | Nessuno stabilimento escluso

Electrolux, azienda svedese leader nel settore degli elettrodomestici, ha comunicato la riduzione della produzione e un piano di licenziamenti che coinvolge circa 1.700 dipendenti in Italia, su un totale di circa 4.000. La decisione riguarda tutti gli stabilimenti presenti nel paese, senza esclusioni. La notizia è stata ufficializzata dall’azienda, che ha precisato le cifre relative ai licenziamenti e alla riduzione dell’attività produttiva.

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