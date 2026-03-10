Tax credit finanzieria Cinecittà | acquisiti documenti su ‘M Il figlio del secolo' e ‘Queer'

La Guardia di Finanza ha acquisito documenti relativi al tax credit e alla finanziaria di Cinecittà, concentrandosi sui progetti 'M. Il figlio del secolo' e 'Queer'. L'ipotesi di reato avanzata riguarda un possibile falso in bilancio commesso dai dirigenti della gestione precedente dell'ente cinematografico. Per ora, si tratta di indagini in corso senza ulteriori dettagli disponibili.