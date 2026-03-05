La Polizia porta il progetto Pretendiamo legalità nelle scuole

Gli agenti hanno affrontato con gli studenti tematiche di stretta attualità relative alla sicurezza on line e cyberbullismo, inclusione e parità, intelligenza artificiale e violenza di genere La Polizia di Stato, martedì mattina, ha incontrato circa 75 studenti del biennio dell’istituto scolastico "Stoppa" di Lugo, affrontando i temi della legalità e della cittadinanza consapevole. L’iniziativa si inserisce nel programma di prossimità promosso dalla Polizia di Stato che, per l’anno scolastico 2025-2026, ha avviato la nona edizione del progetto-concorso “Pretendiamo Legalità”, realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, finalizzato a diffondere e rafforzare la cultura della legalità tra le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

“PretenDiamo Legalità”, al via la nona edizione del progetto-concorso per le scuole. Scadenza lavori il 28 marzoNel quadro delle iniziative promosse in attuazione del Protocollo d’intesa sottoscritto il 25 novembre 2024 tra il Ministero dell’Istruzione e del...

Progetto “Pretendiamo legalità”: la Polizia incontra gli studenti dell’istituto tecnico professionaleUn confronto su argomenti complessi ma centrali per i giovani: violenza di genere, bullismo e cyberbullismo, uso consapevole della rete e dei social...

