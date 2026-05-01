Il 24 aprile, magistrati e avvocati di Asti hanno concluso un ciclo di incontri formativi nelle scuole della città. L'iniziativa ha visto partecipa- re personale del settore legale che ha presentato agli studenti aspetti pratici e teorici del sistema giudiziario. L'obiettivo era fornire informazioni sulla legalità e sui ruoli di chi opera nel campo della giustizia. L’attività è stata portata avanti in diverse istituzioni scolastiche di Asti.

? Cosa sapere Magistrati e avvocati di Asti hanno concluso il ciclo formativo nelle scuole il 24 aprile.. Il progetto tra IC2 e Camera Penale promuove la responsabilità penale tra i minorenni.. Il 24 aprile 2026, l’auditorium della scuola secondaria di I grado Goltieri ad Asti ha ospitato l’ultimo incontro del ciclo formativo Non è un gioco, chiudendo una serie di appuntamenti dedicati alla legalità che ha coinvolto diverse scuole medie tra Asti e la provincia. L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Istituto Comprensivo 2 di Asti di farsi capofila della Rete per la promozione dei valori della giustizia tra le istituzioni scolastiche del primo ciclo del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Asti, magistrati e avvocati nelle scuole: la sfida della legalità

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