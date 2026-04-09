Al Jazeera ' il Libano chiede colloqui diretti con Israele'
Il governo libanese ha chiesto ufficialmente di avviare colloqui diretti con Israele, secondo quanto riportato dai corrispondenti di Al Jazeera in Libano. La richiesta arriva dopo i raid aerei che hanno causato almeno 200 morti e numerosi feriti nel paese. La situazione rimane tesa, con le autorità libanesi che cercano di trovare un canale di comunicazione con lo Stato israeliano.
Secondo i corrispondenti di Al Jazeera in Libano, il governo di Beirut avrebbe richiesto colloqui diretti con Israele all'indomani dei raid che hanno provocato almeno 200 morti e più di 1.000 feriti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Tregua vacilla: Israele non molla sul Libano. Trump: “Scaramucce”. Teheran: “Richiudiamo Hormuz e disertiamo i colloqui”WASHINGTON (USA) – L’appuntamento al tavolo di pace a Islamabad (Pakistan) è per sabato 11 aprile.
Al Jazeera: Israele ha ucciso un nostro giornalista. L’Idf: era di HamasIl reporter di Al Jazeera Mohammed Wishah è stato ucciso ieri 8 aprile da un attacco di droni israeliani a Gaza.
Lebanon’s Aoun calls for end to Israeli attacks in meeting with US envoy
Temi più discussi: Il Libano resta escluso dal cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. I vertici di Beirut: Nel testo originale inclusi anche noi; La catastrofe silenziosa del Libano del Sud; Comunicazione Italiana; Al Jazeera, 'il Libano chiede colloqui diretti con Israele'.
Libano chiede colloqui diretti con Israele dopo i raid mortaliBeirut sollecita il dialogo dopo oltre 200 morti e più di 1.000 feriti; IDF mantengono operazioni nel sud e Bint Jbeil è sotto pressione ... laregione.ch
Israele bombarda il Libano, Iran valuta stop alla tregua. Trump: ScaramucceLa tregua è appena iniziata e già vacilla. Se Iran e Stati Uniti hanno deposto le armi per il cessate il fuoco di 15 giorni, Israele prosegue i raid in Libano. A meno di 24 ore dalla fumata bianca, ... adnkronos.com
Gaza, ucciso il giornalista di Al Jazeera Mohammed Washah. Un drone dell’idf ha colpito la sua auto https://tg.la7.it/esteri/gaza-ucciso-giornalista-al-jazeera-mohammed-washah-attacco-drone-israele-08-04-2026-255265 - facebook.com facebook
Il giornalista palestinese Mohammad Washah di Al Jazeera è stato ucciso ieri da #Israele. Preso di mira a #Gaza il veicolo sul quale viaggiava. Non si è trattato di un errore. x.com