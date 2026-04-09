Il governo libanese ha chiesto ufficialmente di avviare colloqui diretti con Israele, secondo quanto riportato dai corrispondenti di Al Jazeera in Libano. La richiesta arriva dopo i raid aerei che hanno causato almeno 200 morti e numerosi feriti nel paese. La situazione rimane tesa, con le autorità libanesi che cercano di trovare un canale di comunicazione con lo Stato israeliano.

Secondo i corrispondenti di Al Jazeera in Libano, il governo di Beirut avrebbe richiesto colloqui diretti con Israele all'indomani dei raid che hanno provocato almeno 200 morti e più di 1.000 feriti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al Jazeera, 'il Libano chiede colloqui diretti con Israele'

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Lebanon’s Aoun calls for end to Israeli attacks in meeting with US envoy

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Gaza, ucciso il giornalista di Al Jazeera Mohammed Washah. Un drone dell’idf ha colpito la sua auto https://tg.la7.it/esteri/gaza-ucciso-giornalista-al-jazeera-mohammed-washah-attacco-drone-israele-08-04-2026-255265 - facebook.com facebook

Il giornalista palestinese Mohammad Washah di Al Jazeera è stato ucciso ieri da #Israele. Preso di mira a #Gaza il veicolo sul quale viaggiava. Non si è trattato di un errore. x.com