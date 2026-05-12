Un focolaio di Hantavirus a bordo di una nave da crociera ha causato la morte di una donna, moglie di un noto attore. Il virus, noto da decenni e già oggetto di studi approfonditi, ha attirato nuovamente l’attenzione dopo che si sono verificati casi sulla MV Hondius. La diffusione del virus in ambienti chiusi e le modalità di trasmissione continuano a essere oggetto di attenzione tra le autorità sanitarie.

L’ Hantavirus al centro del focolaio sulla nave da crociera MV Hondius non è nuovo. E’ una vecchia conoscenza che, seppur nota dalla scienza da decenni, ha fatto parlare di sé poco più di un anno fa. Esattamente a febbraio 2025, quando uccise Betsy Arakawa, la moglie del defunto attore Gene Hackman. Hackman e Arakawa furono entrambi trovati morti nella loro casa di Santa Fe, nel New Mexico. Hackman, di 95 anni, morì qualche giorno dopo la moglie per cause naturali: un’insufficienza cardiaca unita a diverse complicazioni dovute all’Alzheimer. Arakawa, di 65 anni, morì a causa della sindrome polmonare da Hantavirus. Sebbene il virus responsabile del decesso della donna e quello che ha colpito i passeggeri della MV Hondius appartengano alla stessa famiglia, le dinamiche del contagio appaiono profondamente diverse.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Hantavirus della nave da crociera uccise la moglie di Gene Hackman, ma con importanti differenze: ecco perché

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