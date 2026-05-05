Hantavirus incubo sulla crociera | morti e contagi È lo stesso patogeno che uccise la moglie di Gene Hackman Cause e sintomi

Da secoloditalia.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'epidemia di hantavirus ha colpito alcuni passeggeri durante una crociera nell'Atlantico, causando decessi e contagi. Il virus, già noto per aver causato la morte della moglie di un attore statunitense, si trasmette attraverso l'inalazione di urine, feci o saliva di roditori infetti. I sintomi includono febbre, dolori muscolari e problemi respiratori, portando a casi gravi e ricoveri. La situazione ha attirato l'attenzione internazionale sulla sicurezza delle crociere.

Il virus cavalca l’onda e infetta i crocieristi in viaggio: e col passare dei giorni, una vacanza navigando nell’Atlantico si è trasformata in un caso sanitario internazionale. Le notizie che arrivano dalla nave aggiornamento costantemente sulla situazione e sull’allarme dei passeggeri sull’Hantavirus, in una sorta di diario di bordo che via via si trasforma in bollettino medico stile quelli che abbiamo amaramente imparato a conoscere durante la pandemia di Covid. Con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) che, per voce di Maria Van Kerkhove, conferma che le autorità spagnole accoglieranno l’imbarcazione per condurre un’indagine completa e valutare i rischi per i passeggeri – la Spagna ha dato il via libera all’attracco alle Isole Canarie per la nave colpita dal focolaio di Hantavirus, attualmente ferma al largo di Capo Verde –.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

hantavirus incubo sulla crociera morti e contagi 200 lo stesso patogeno che uccise la moglie di gene hackman cause e sintomi
© Secoloditalia.it - Hantavirus, incubo sulla crociera: morti e contagi. È lo stesso patogeno che uccise la moglie di Gene Hackman. Cause e sintomi

Notizie correlate

“Evacuare subito chi ha sintomi di hantavirus”. Ma Capo Verde nega lo sbarco. Fino a 21mila euro per la crociera sulla MV HondiusRoma, 4 maggio 2026 – Crescono i timori per un possibile focolaio di hantavirus a bordo della nave da crociera MV Hondius, attualmente ancorata al...

Leggi anche: Venduta in tempo record la villa dove sono morti Gene Hackman e la moglie Betsy Arakawa: la cifra d’acquisto è avvolta nel mistero

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Cos’è l’hantavirus, come si trasmette e i sintomi. Incubo focolaio a bordo della nave da crociera MV Hondius; Crociera da incubo, tre vittime per l'hantavirus sulla Mv Hondius: ora la nave è un guscio isolato. In corso il sequenziamento; Cos’è l’hantavirus e come si trasmette incubo focolaio a bordo della nave da crociera MV Hondius; Hantavirus – Cresce la preoccupazione sulla nave da crociera MV Hondius.

gene hackman hantavirus incubo sulla crocieraCos’è l’hantavirus, come si trasmette e i sintomi. Incubo focolaio a bordo della nave da crociera MV HondiusTre morti e diversi contagiati tra i passeggeri. I virus, trasmessi principalmente dai roditori, sono gli stessi che hanno causato la morte della moglie di Gene Hackman ... quotidiano.net

Oms, possibile trasmissione dell’hantavirus da uomo a uomo sulla nave crocieraSospetto di trasmissione da uomo a uomo dell’hantavirus sulla nave da crociera MV Hondius attualmente al largo di Capo Verde. Lo afferma l’Oms: «Riteniamo che possa esserci una trasmissione da uomo a ... ilsole24ore.com

Cerca altre news e video sullo stesso tema.