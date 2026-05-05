Un'epidemia di hantavirus ha colpito alcuni passeggeri durante una crociera nell'Atlantico, causando decessi e contagi. Il virus, già noto per aver causato la morte della moglie di un attore statunitense, si trasmette attraverso l'inalazione di urine, feci o saliva di roditori infetti. I sintomi includono febbre, dolori muscolari e problemi respiratori, portando a casi gravi e ricoveri. La situazione ha attirato l'attenzione internazionale sulla sicurezza delle crociere.

Il virus cavalca l’onda e infetta i crocieristi in viaggio: e col passare dei giorni, una vacanza navigando nell’Atlantico si è trasformata in un caso sanitario internazionale. Le notizie che arrivano dalla nave aggiornamento costantemente sulla situazione e sull’allarme dei passeggeri sull’Hantavirus, in una sorta di diario di bordo che via via si trasforma in bollettino medico stile quelli che abbiamo amaramente imparato a conoscere durante la pandemia di Covid. Con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) che, per voce di Maria Van Kerkhove, conferma che le autorità spagnole accoglieranno l’imbarcazione per condurre un’indagine completa e valutare i rischi per i passeggeri – la Spagna ha dato il via libera all’attracco alle Isole Canarie per la nave colpita dal focolaio di Hantavirus, attualmente ferma al largo di Capo Verde –.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Hantavirus, incubo sulla crociera: morti e contagi. È lo stesso patogeno che uccise la moglie di Gene Hackman. Cause e sintomi

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