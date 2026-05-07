Un nuovo focolaio di hantavirus è stato segnalato a bordo della nave da crociera MV Hondius, partita da Ushuaia in Argentina e diretta verso le Isole Canarie. Le autorità sanitarie internazionali stanno monitorando la situazione, che coinvolge alcuni passeggeri e membri dell'equipaggio. La nave è attualmente sotto osservazione mentre si cerca di contenere la diffusione del virus, che negli scorsi anni ha causato diverse vittime.

Un nuovo focolaio di hantavirus sta tenendo impegnate le autorità sanitarie internazionali a bordo della nave da crociera MV Hondius, salpata da Ushuaia, in Argentina, e attualmente diretta verso le Isole Canarie. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) stanno monitorando attentamente la situazione, dopo che sono stati identificati 7 casi (2 confermati e 5 sospetti), tra cui purtroppo si contano già 3 decessi. Gene Hackman e sua moglie con uno dei loro cani Questa notizia riporta sotto i riflettori un patogeno che, proprio l’anno scorso, era stato protagonista di un’altra tragedia familiare che ha scosso il mondo del cinema: la morte di Betsy Arakawa e di suo marito, il celebre attore Gene Hackman.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Crisi hantavirus, il virus che uccise la moglie di Gene Hackman: è davvero così pericoloso?

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