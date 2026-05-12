L'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris a giudizio per la Ctp la Corte dei Conti | Ricapitalizzato un carrozzone decotto
L'ex sindaco di Napoli è stato chiamato a comparire davanti alla Corte dei Conti in relazione a una causa per danno erariale. La Procura contesta un danno di 23 milioni di euro legato alle operazioni di ricapitalizzazione di una società di trasporti pubblici, fallita nel 2022. Otto persone, tra cui l’ex primo cittadino, sono state citate a giudizio nell’ambito di questa inchiesta.
La Procura della Corte dei Conti contesta un danno erariale da 23 milioni di euro per le ricapitalizzazioni della Ctp, la società dei bus fallita nel 2022: 8 citati a giudizio, c'è anche l'ex sindaco de Magistris.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Corte dei conti, de Magistris in giudizio si difende: "Ho salvato Ctp, dovevo agire"Luigi de Magistris rivendica la correttezza del proprio operato dopo quanto emerso dalla conferenza stampa della procura regionale della corte dei...
"Danno erariale da 23 milioni". La Corte dei conti cita in giudizio Luigi de MagistrisLa Procura regionale della Corte dei conti della Campania cita in giudizio l'ex sindaco della Città metropolitana, Luigi de Magistris, per la...
Argomenti più discussi: L'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris accusa: Crimine minorile in aumento, da 4 anni e mezzo città senza guida; De Magistris: Secondo posto e Supercoppa, stagione positiva per il Napoli; Multe fino a 500 euro, a Napoli sfila il 'funerale' degli artisti di strada; Costituzione, il battito cardiaco della democrazia.
L’assenza di punti di riferimento autorevoli come guida politica rende la situazione ancora più critica Dopo i recenti fatti di cronaca avvenuti a Napoli, con un morto e due feriti nel fine settimana tra risse e sparatorie, è intervenuto l'ex sindaco di Napoli, Luigi D facebook
Musica, arte e rivendicazioni sfilano tra le vie di Napoli insieme agli artisti di strada, scesi questo pomeriggio in piazza con un corteo partito da piazza San Domenico Maggiore e giunto fino a piazza Dante. Lo hanno ribattezzato il corteo funebre degli artisti x.com
Buon 25 Aprile a tutti! reddit
L’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris accusa: Crimine minorile in aumento, da 4 anni e mezzo città senza guidaL'ex primo cittadino dopo i recenti fatti di cronaca: L'assenza di punti di riferimento autorevoli come guida politica rende la situazione ancora ... fanpage.it