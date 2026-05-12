Corte dei conti de Magistris in giudizio si difende | Ho salvato Ctp dovevo agire

L’ex sindaco di Napoli si trova coinvolto in un procedimento legale avviato dalla Corte dei conti, in relazione alla ricapitalizzazione di una società partecipata della Città metropolitana. Durante una conferenza stampa, la procura regionale della Corte dei conti ha reso noto il procedimento contro di lui, che ha risposto affermando di aver agito per salvare l’azienda e di aver mantenuto comportamenti corretti.

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