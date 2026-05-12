Corte dei conti de Magistris in giudizio si difende | Ho salvato Ctp dovevo agire
L’ex sindaco di Napoli si trova coinvolto in un procedimento legale avviato dalla Corte dei conti, in relazione alla ricapitalizzazione di una società partecipata della Città metropolitana. Durante una conferenza stampa, la procura regionale della Corte dei conti ha reso noto il procedimento contro di lui, che ha risposto affermando di aver agito per salvare l’azienda e di aver mantenuto comportamenti corretti.
Luigi de Magistris rivendica la correttezza del proprio operato dopo quanto emerso dalla conferenza stampa della procura regionale della corte dei conti della Campania sulla ricapitalizzazione di Ctp, la società partecipata della Città metropolitana di Napoli poi fallita nel 2022. L’ex sindaco.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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