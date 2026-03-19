Cristian Brocchi | Corvino mi disse | &#8216;Non ti faccio fare la pensione a Firenze' Mi alzai e me ne andai

Da fanpage.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristian Brocchi ha raccontato di un incontro con Pantaleo Corvino dopo una stagione a Firenze, durante il quale Corvino gli avrebbe detto che non avrebbe potuto concludere la carriera nella squadra toscana. Brocchi ha spiegato di essersi alzato e di essere tornato al Milan, dove poi ha vinto la Champions League.

Cristian Brocchi racconta il faccia a faccia con Pantaleo Corvino dopo la grande stagione giocata a Firenze: "Mi alzai e tornai al Milan, dove vinsi la Champions". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Corvino si sfoga: “A Lecce c’è chi, davanti a mia moglie, mi insulta e mi dice: caccia i soldi”Il dirigente ha rivendicato il lavoro svolto per mantenere il Lecce in una dimensione sostenibile e competitiva poi in conferenza ha puntato l'indice...

L’ex del GF Massimiliano Varrese rompe il silenzio su Alfonso Signorini: “Mi disse una frase che mi ha segnato”L'attore romano torna a parlare della sua discussa esperienza al Grande Fratello e svela un retroscena inedito su un incontro con il conduttore nella...

Una selezione di notizie su Cristian Brocchi

Temi più discussi: Brocchi svela: Lasciai la Fiorentina per Corvino. Mi disse: ‘Non ti faccio fare la pensione a Firenze; Brocchi: A Firenze una stagione strepitosa, per una battuta di Corvino non rimasi; Brocchi rivela: Lasciai Firenze dopo aver parlato con Corvino: vi spiego; L’aneddoto di Brocchi su Corvino: Non mi voleva far fare la pensione a Firenze.

cristian brocchi cristian brocchi corvino miCristian Brocchi: Corvino mi disse: ‘Non ti faccio fare la pensione a Firenze’. Mi alzai e me ne andaiCristian Brocchi racconta il faccia a faccia con Pantaleo Corvino dopo la grande stagione giocata a Firenze: Mi alzai e tornai al Milan, dove vinsi ... fanpage.it

cristian brocchi cristian brocchi corvino miBrocchi svela: Lasciai la Fiorentina per Corvino. Mi disse: ‘Non ti faccio fare la pensione a Firenze’L’ex calciatore della Fiorentina Cristian Brocchi ha parlato al Podcast centrocampo della sua stagione ... msn.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.