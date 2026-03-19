Cristian Brocchi | Corvino mi disse | ‘Non ti faccio fare la pensione a Firenze' Mi alzai e me ne andai
Cristian Brocchi ha raccontato di un incontro con Pantaleo Corvino dopo una stagione a Firenze, durante il quale Corvino gli avrebbe detto che non avrebbe potuto concludere la carriera nella squadra toscana. Brocchi ha spiegato di essersi alzato e di essere tornato al Milan, dove poi ha vinto la Champions League.
Cristian Brocchi racconta il faccia a faccia con Pantaleo Corvino dopo la grande stagione giocata a Firenze: "Mi alzai e tornai al Milan, dove vinsi la Champions". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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