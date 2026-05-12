L’ex mentore di Sucic | Petar è un talento da Real Madrid corre più veloce di Vinícius

Un ex mentore del centrocampista croato dell’Inter ha affermato che Petar Sucic possiede un talento che potrebbe portarlo a vestire la maglia di un grande club spagnolo. Ha sottolineato come il giocatore abbia dimostrato una velocità superiore a quella di alcuni tra i attuali attaccanti più rapidi, come Vinícius. Nel frattempo, un analista ha esaminato la crescita del centrocampista, evidenziando i suoi record atletici e le possibilità di sviluppo in futuro.

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di Lorenzo Vezzaro Mate Brekalo analizza la crescita del centrocampista croato dell’Inter tra numeri atletici da record e prospettive future. Dietro l’esplosione di Petar Sucic all’Inter c’è un lavoro iniziato da lontano, a Mostar, sotto la guida di Mate Brekalo. In un’intervista concessa a Sportske Novosti, l’ex allenatore privato del centrocampista ha raccontato l’evoluzione del giovane nerazzurro, evidenziando non solo le doti tattiche acquisite alla corte di Cristian Chivu, ma anche dati atletici sorprendenti che lo pongono ai vertici del calcio mondiale. L’ADATTAMENTO E IL RAPPORTO CON CHIVU – « Si è adattato benissimo al calcio italiano.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - L’ex mentore di Sucic: «Petar è un talento da Real Madrid, corre più veloce di Vinícius» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L’Inter colpisce ancora da lontano: la perla di Petar Sucic riscrive le statistichedi Lorenzo VezzaroIl raddoppio del croato contro la Lazio conferma il primato nerazzurro nelle reti realizzate fuori area La sfida dell’Olimpico ha... Vinicius esplode contro Bellingham nel momento più difficile di Bayern-Real Madrid: “Tappati la bocca”Plateale battibecco nel finale di Bayern-Real Madrid tra Bellingham e Vinicius dopo un mancato passaggio del secondo al calciatore inglese. Argomenti più discussi: Barcellona, la notte più bella: batte 2-0 il Real Madrid e diventa campione di Spagna; Gelson Fernandes: Il palo contro l’Argentina…era destino; Anche il Napoli pensa a Gila, il Milan deve stare attento: il piano di mercato che coinvolge Beukema; Arbeloa, che gaffe: Valverde-Tchouameni continueranno a combattere per il Real. Ai miei tempi... Non me f..., Ancelotti!. Incredibile il post di Rica Perrone nel suo blog. reddit Il mentore di Arda Guler: Lui vittima di mobbing al Real Madrid. Ambiente tossico, Klopp per andare lì vorrebbe l'addio di alcuni giocatoriArrivano dalla Turchia parole e accuse pesanti nei confronti dell'ambiente del Real Madrid. Il mittente, a mezzo di Sports Digitale è Serhat Pekmezci, capo scout delle giovanili del Fenerbahce dal ... calciomercato.com