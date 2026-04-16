Vinicius esplode contro Bellingham nel momento più difficile di Bayern-Real Madrid | Tappati la bocca

Da fanpage.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Bayern e Real Madrid, un confronto acceso tra due giocatori si è verificato negli ultimi minuti. Dopo un episodio di gioco, uno dei calciatori ha rivolto un commento diretto all’avversario, chiedendogli di tacere. La discussione è culminata con uno scambio di parole nel momento conclusivo del match, coinvolgendo un mancato passaggio che ha suscitato reazioni intense.

Plateale battibecco nel finale di Bayern-Real Madrid tra Bellingham e Vinicius dopo un mancato passaggio del secondo al calciatore inglese. Grande nervosismo tra le merengues.🔗 Leggi su Fanpage.it

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