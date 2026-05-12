Levante al Regina Margherita | musica e cuore per i piccoli pazienti
Durante una recente visita al reparto pediatrico, un'artista nota per la sua musica ha trascorso del tempo con i bambini ricoverati, portando momenti di allegria e condivisione. Ha ascoltato le storie dei piccoli pazienti, ha cantato con loro e si è mostrata disponibile a creare un legame autentico. Dopo aver incontrato i bambini, l'artista ha espresso emozioni di affetto e gratitudine per l'opportunità di trascorrere del tempo in quel contesto.
? Punti chiave Come ha trasformato Levante la sua visita in un dialogo autentico?. Cosa ha provato l'artista dopo aver incontrato i piccoli pazienti?. Perché la musica è diventata una terapia per le famiglie coinvolte?. Quale ruolo ha giocato l'Unione Genitori Italiani in questo incontro?.? In Breve Partecipazione del direttore Adriano Leli e della direttrice Franca Fagioli al reparto.. Iniziativa promossa dall'associazione Unione Genitori Italiani per il supporto alle famiglie.. Momento di musica in sala giochi prima del concerto previsto a Venaria.. L'incontro ha coinvolto i pazienti del reparto di Oncoematologia pediatrica torinese.. La...🔗 Leggi su Ameve.eu
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