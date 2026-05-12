Levante al Regina Margherita | musica e cuore per i piccoli pazienti

Durante una recente visita al reparto pediatrico, un'artista nota per la sua musica ha trascorso del tempo con i bambini ricoverati, portando momenti di allegria e condivisione. Ha ascoltato le storie dei piccoli pazienti, ha cantato con loro e si è mostrata disponibile a creare un legame autentico. Dopo aver incontrato i bambini, l'artista ha espresso emozioni di affetto e gratitudine per l'opportunità di trascorrere del tempo in quel contesto.

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? Punti chiave Come ha trasformato Levante la sua visita in un dialogo autentico?. Cosa ha provato l'artista dopo aver incontrato i piccoli pazienti?. Perché la musica è diventata una terapia per le famiglie coinvolte?. Quale ruolo ha giocato l'Unione Genitori Italiani in questo incontro?.? In Breve Partecipazione del direttore Adriano Leli e della direttrice Franca Fagioli al reparto.. Iniziativa promossa dall'associazione Unione Genitori Italiani per il supporto alle famiglie.. Momento di musica in sala giochi prima del concerto previsto a Venaria.. L'incontro ha coinvolto i pazienti del reparto di Oncoematologia pediatrica torinese.. La...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Levante al Regina Margherita: musica e cuore per i piccoli pazienti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Levante in visita al Regina Margherita prima della tappa a Venaria: il concerto per i piccoli del reparto Oncoematologia pediatricaÈ attesa questa sera, 11 maggio, sul palco del Teatro della Concordia per una delle date del suo DELL'AMORE - Club Tour 2026, ma prima ha deciso di... Musica e solidarietà si incontrano a Racalmuto: concerto benefico al teatro Regina MargheritaSerata all’insegna della musica e della condivisione quella in programma il 24 aprile alle 19 al teatro Regina Margherita di Racalmuto, dove andrà in... Argomenti più discussi: Levante in visita al Regina Margherita prima della tappa a Venaria: il concerto per i piccoli del reparto Oncoematologia pediatrica; Levante canta per i piccoli pazienti dell'ospedale Regina Margherita; Sorpresa al Regina Margherita di Torino, Levante fa visita ai piccoli pazienti di oncolematologia; Torino, Levante dai bambini dell'ospedale Regina Margherita. Torino, Levante porta musica e sorrisi ai piccoli pazienti del Regina Margherita. L'iniziativa dell'Unione genitori italiani nel reparto di Oncoematologia pediatrica #ANSA x.com Levante in visita al Regina Margherita prima della tappa a Venaria: il concerto per i piccoli del reparto Oncoematologia pediatricaChitarra ed emozioni alla mano, Levante ha trascorso il pomeriggio all'interno dell'ospedale per regale ai più piccoli pazienti un concerto unico ... torinotoday.it