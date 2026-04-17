Musica e solidarietà si incontrano a Racalmuto | concerto benefico al teatro Regina Margherita

Il 24 aprile alle 19 si terrà al teatro Regina Margherita di Racalmuto un concerto intitolato

Serata all’insegna della musica e della condivisione quella in programma il 24 aprile alle 19 al teatro Regina Margherita di Racalmuto, dove andrà in scena “Note di solidarietà”: un concerto nato con l’obiettivo di unire spettacolo e impegno sociale. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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