Sal Da Vinci è stato annunciato come rappresentante italiano all’Eurovision Song Contest di Vienna. La sua partecipazione è stata confermata tramite una comunicazione ufficiale del canale televisivo austriaco ORF. L’artista si prepara quindi a portare la musica italiana in questa competizione internazionale, con l’obiettivo di esibirsi davanti a un pubblico globale.

Sal Da Vinci si prepara a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest di Vienna, con una presentazione ufficiale lanciata dal canale televisivo austriaco ORF. Il cantautore ha scelto di rivolgersi al pubblico straniero in inglese, mantenendo un marcato accento italiano che potrebbe diventare il suo marchio di fabbrica. Le quotazioni dei bookmaker lo collocano appena fuori dalla top ten, dietro a Finlandia, Francia e Danimarca, ma i dati sugli ascolti online suggeriscono una possibile evoluzione positiva delle probabilità. La canzone vincitrice del Festival di Sanremo, intitolata Per sempre sì, sta registrando una crescita costante nelle piattaforme digitali, generando recensioni estere che potrebbero ribaltare le previsioni iniziali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sal Da Vinci all’Eurovision: l’accento italiano che sfida

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