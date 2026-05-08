Eurovision Sal Da Vinci | Non ho voluto cambiare ‘Per sempre sì’ resta in italiano

Sal Da Vinci ha deciso di non apportare modifiche alla canzone vincitrice di Sanremo, “Per sempre sì”, e manterrà il testo in italiano anche durante la partecipazione all’Eurovision. La scelta è stata annunciata dopo le discussioni sulla possibilità di adattare il brano per il contesto internazionale. L’artista ha confermato che il brano resterà così com’è, senza variazioni linguistiche o modifiche al testo originale.

(Adnkronos) – Sal Da Vinci non modificherà il brano vincitore del festival di Sanremo sul palco dell'Eurovision. Nessuna 'internazionalizzazione' di 'Per sempre sì'. "Potevo cambiare delle frasi in inglese, il regolamento lo consentiva, ma non ho voluto assolutamente, questa canzone è arrivata al successo così come è: italiana", spiega il cantante. Sal Da Vinci è pronto. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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