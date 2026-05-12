In Europa si torna a parlare di una proposta di legge contro l’omofobia, un testo che era stato bocciato cinque anni fa. Ora, grazie a una nuova direttiva dell’Unione Europea, si potrebbe riaprire la strada per approvarla di nuovo. Il Partito Democratico commenta con entusiasmo, collegando questa iniziativa anche alle unioni civili tra persone dello stesso sesso. La discussione si concentra su un possibile ritorno della legge, che aveva suscitato molte polemiche in passato.

Il promotore della legge mordacchia, che fu affossata cinque anni fa, annuncia l’arrivo di una direttiva Ue che ce la imporrebbe di nuovo. E i dem celebrano dieci anni di unioni civili rilanciando il matrimonio omosex. Il ddl Zan s’ha da (ri)fare: ce lo chiede l’Europa. La notizia arriva direttamente dal padre della legge mordacchia, che nel 2021 venne affossata al Senato tra «gli applausi della destra» (ricordava ieri Repubblica ) e, soprattutto, con lo zampino dei franchi tiratori della sinistra. In un’intervista al quotidiano romano, l’eurodeputato del Pd ha segnalato che il 21 maggio, nella plenaria di Strasburgo, con l’imprescindibile contributo del Ppe, dovrebbe essere approvata una revisione della direttiva Vittime del 2012.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’Europa prova a riesumare il ddl Zan. Pd esaltato: «Ora nozze egualitarie»

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