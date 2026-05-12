Un politico ha riacceso il dibattito sulle nozze egualitarie, suscitando reazioni contrastanti. Mentre alcune associazioni LGBTQ+ criticano le dichiarazioni come forma di propaganda, il suo intervento sembra legato all’avvicinarsi delle elezioni politiche del 2027. La questione riguarda la possibilità di riconoscere legalmente matrimoni tra persone dello stesso sesso, tema che continua a dividere l’opinione pubblica e le forze politiche.

È ritornato a farsi sentire forse perché si è entrati nel vivo dell'ultimo anno prima del voto delle politiche del '27. Riecco dunque Alessandro Zan, eurodeputato e responsabile diritti nella segreteria Pd, figura centrale del nuovo corso schleiniano. L'ex ragazzo di Padova, balzato alle cronache all'inizio degli anni Duemila per essersi inventato il Gay Pride nella cittadina veneta, diventando poi il coordinatore dei famosi Pacs e una delle teste pensanti dei famosi Dico, si è ripreso la scena solo come lui sa fare. Questa volta ha lanciato un'altra battaglia che sarà al centro della prossima campagna elettorale: il matrimonio egualitario....🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Torna Zan: "Nozze egualitarie". L'ira dei gay: "Fa propaganda"

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