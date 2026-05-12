L’Europa propone nuova tasse per crescere non è la strada giusta

La Commissione europea ha presentato una proposta di bilancio per il periodo 2028-2034 con un incremento delle risorse gestite, che passerebbero dall’1% all’1,26% del reddito nazionale lordo dell’Unione. La proposta prevede un aumento delle entrate per finanziare nuove iniziative e progetti, puntando a rafforzare le capacità dell’UE nel prossimo decennio. La decisione arriverà dopo discussioni tra i paesi membri e le istituzioni comunitarie.

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La Commissione e il Parlamento Ue chiedono di aumentare le risorse gestite, finanziandole con altri balzelli, ma la spesa pubblica europea e la pressione fiscale sono già altissime. L’editoriale dell’Istituto Bruno Leoni La Commissione europea ha proposto, per il periodo 2028-34, un bilancio in decisa crescita: le risorse gestite da Bruxelles dovrebbero aumentare dall’un per cento all’1,26 per cento del reddito nazionale lordo dell’Ue. Durante il primo esame della proposta, il Parlamento Ue ha rilanciato: alzare l’asticella almeno all’1,27 per cento al netto delle spese necessarie al rimborso del debito contratto per Next Generation EU. Per raggiungere questo risultato, la Commissione chiede – e il Parlamento approva – nuove entrate proprie, dando vita a forme di tassazione europea.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’Europa propone nuova tasse per crescere, non è la strada giusta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Superintelligenza: OpenAI propone tasse e fondi per tuttiOpenAI ha presentato un documento di dodici pagine focalizzato sulle strategie politiche necessarie per gestire l’avvento della superintelligenza,... Stefano Zanini: “30 anni dalla mia Amstel: dormirò nello stesso hotel. Scaroni può crescere, Romele ha la testa giusta”A quasi trent’anni dal trionfo all’Amstel Gold Race del 1996, Stefano Zanini, raggiunto in Belgio a conclusione del Giro delle Fiandre, ha ripercorso... Argomenti più discussi: La Commissione propone nuove misure per affrontare la povertà e la crisi abitativa; Pressure test | L’Europa propone nuova tasse per crescere, non è la strada giusta; ETS: UE propone nuovi parametri emissioni,4 mld alle imprese; Più quote di emissione gratuite, UE prova a sedare le industrie. La guerra in #Ucraina, ora. Al termine di una Giornata della Vittoria con celebrazioni sottotono, #Putin ha parlato a sorpresa. Dal capo del Cremlino aperture e minacce. Pronto a dialogare con l’Europa, dice, e propone come mediatore l’ex premier tedesco S x.com Crisi del cherosene, l’Europa approva il carburante Usa. Ma l’Easa: usarlo con cautela o rischi per la sicurezza degli aerei reddit Juncker propone una nuova alleanza tra Ue ed AfricaStrasburgo, (askanews) – Il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, ha proposto oggi di costruire una nuova alleanza tra l’Europa e il continente africano.Vi vorrei parlare del futuro ... affaritaliani.it