A quasi trent’anni dalla vittoria all’Amstel Gold Race del 1996, Stefano Zanini si trova in Belgio per un incontro che riguarda il ciclismo. Durante una conversazione, Zanini ha riferito di aver deciso di dormire nello stesso hotel di allora. Ha anche commentato sul percorso di crescita di un altro ciclista e sulla mentalità di un atleta più giovane, senza aggiungere dettagli personali o motivazioni.

A quasi trent’anni dal trionfo all’ Amstel Gold Race del 1996, Stefano Zanini, raggiunto in Belgio a conclusione del Giro delle Fiandre, ha ripercorso i momenti più significativi della sua carriera: una vittoria iconica, la versatilità nelle grandi Classiche e il passaggio, quasi naturale, al ruolo di direttore sportivo. Oggi, con l’esperienza maturata in gruppo e in ammiraglia, guarda anche al futuro dei giovani corridori e agli obiettivi dell’Astana Qazaqstan Team. Domenica 19 si correrà l’Amstel Gold Race: tu l’hai vinta nel 1996. È stato l’apice della tua carriera? “Direi di sì. È stata la prima grande corsa in linea del mio palmarès. Domenica sarò lì a festeggiare con gli amici: sabato pedaleremo insieme e poi la sera andremo all’Hotel Malpertuus per celebrare, visto che trent’anni fa dormivo proprio lì. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Stefano Zanini: “30 anni dalla mia Amstel: dormirò nello stesso hotel. Scaroni può crescere, Romele ha la testa giusta”

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