Superintelligenza | OpenAI propone tasse e fondi per tutti

Un documento di dodici pagine diffuso da OpenAI propone interventi politici per affrontare l’arrivo della superintelligenza artificiale. Nel testo si suggerisce di utilizzare fondi pubblici e nuove tasse per redistribuire i profitti generati dall’intelligenza artificiale. La proposta si concentra su strategie volte a gestire gli impatti economici e sociali delle tecnologie avanzate nel settore.

OpenAI ha presentato un documento di dodici pagine focalizzato sulle strategie politiche necessarie per gestire l’avvento della superintelligenza, proponendo una redistribuzione dei profitti economici generati dall’IA attraverso fondi pubblici e nuove tassazioni. L’azienda definisce la superintelligenza come la capacità dei sistemi informatici di superare le prestazioni degli esseri umani più brillanti, anche quando questi ultimi sono supportati dalla tecnologia. Questo processo è già iniziato: i sistemi d’avanguardia sono passati dal gestire compiti di pochi minuti a operazioni che richiedono ore e, se il ritmo attuale proseguirà, saranno presto in grado di completare progetti che oggi richiedono mesi di lavoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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