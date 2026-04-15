NextGeo tra fatturati record e utili da 50 milioni | l' oro di Napoli è nel mare

NextGeo, azienda specializzata in lavori subacquei, ha sede nel centro di Napoli, vicino al porto. La società, recentemente quotata in Borsa, ha concluso il 2025 con un fatturato di 267,3 milioni di euro e un utile di circa 50 milioni. La sede si trova in via Santa Brigida, a pochi passi dal porto della città. I risultati finanziari indicano una crescita significativa rispetto agli anni precedenti.