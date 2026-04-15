NextGeo tra fatturati record e utili da 50 milioni | l' oro di Napoli è nel mare
NextGeo, azienda specializzata in lavori subacquei, ha sede nel centro di Napoli, vicino al porto. La società, recentemente quotata in Borsa, ha concluso il 2025 con un fatturato di 267,3 milioni di euro e un utile di circa 50 milioni. La sede si trova in via Santa Brigida, a pochi passi dal porto della città. I risultati finanziari indicano una crescita significativa rispetto agli anni precedenti.
A pochi passi dal porto di Napoli, in via Santa Brigida, sorge la sede di Next Geosolutions (NextGeo), gigante dei fondali recentemente quotato in Borsa, che ha chiuso il 2025 con il fatturato record di 267,3 milioni e un utile di circa 50 milioni. Si compone di 600 professionisti sparsi tra le.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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