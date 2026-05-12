L’attività fisica è riconosciuta come un elemento chiave per mantenere la salute nel corso degli anni. Oltre a favorire la longevità, praticare esercizio aiuta a migliorare il benessere generale. Recenti studi sottolineano l’importanza di concentrarsi anche sulla forza muscolare, in particolare con l’avanzare dell’età. Questo approccio può contribuire a preservare le capacità motorie e ridurre i rischi di infortuni.

Lo sappiamo tutti. L’attività fisica è una sorta di salvacondotto per allungare la vita e migliorare il benessere ad ogni età. Quindi, fin da giovane, ogni donna dovrebbe ritagliarsi gli spazi necessari per programmare la giusta attività fisica, senza esagerazioni ma con regolarità. Ora però una ricerca dice che conta anche un altro elemento per mantenersi in salute. Per la donna che punta ad un invecchiamento sano, non conta solamente l’esercizio ma conviene anche potenziare la forza dei muscoli. Anche nella terza età. A consigliarlo è una ricerca condotta dagli esperti...🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - L’età avanza? Fate esercizio fisico, ma puntate anche sulla forza muscolare: ecco perché

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