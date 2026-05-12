Un racconto che rivela le condizioni dei manicomi di Imola descrive bambini abituati a essere legati al letto, al punto che, una volta liberati, chiedevano di essere rilegati. La testimonianza mette in luce le pratiche traumatiche e le abitudini dure adottate in quegli istituti, creando un quadro di come si svolgevano le giornate in quei luoghi e quali sofferenze potevano vivere i pazienti.

"I bambini erano talmente abituati a essere legati al letto che una volta liberi ci hanno preso per mano e ci hanno chiesto di essere rilegati". Queste le parole di Giovanni Angioli, ex infermiere che ha contribuito all’inserimento sociale di alcuni pazienti del Lolli. Di recente noi alunni della classe 2°A, della scuola secondaria Sante Zennaro, abbiamo avuto la possibilità di visitare i luoghi dell’ ex manicomio con Giovanni Angioli e Liliana Vivoli, ex direttore dell’ archivio di Stato di Imola che ci ha fornito molte indicazioni sulla storia di questi luoghi. Abbiamo visitato alcuni dei padiglioni più significativi con una lunga storia...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’esperienza atroce dei manicomi imolesi: "Ecco com’erano"

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