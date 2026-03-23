Chi e' normale? Breve storia dei manicomi

NIBBIOLA (No) - DOMENICA 29 MARZO 2026 - Ore 18,00Casa Bozzola - Muttini - Via Matteotti n° 23A seguire APERICENA DI CONDIVISIONEIngresso libero per l’intero programma------------------------CHI È NORMALE?Breve storia dei manicomiConferenza teatralizzata, realizzata con lo stile proprio di @rteLab, che intreccia la storia dell’Ospedale Psichiatrico di Novara, con le vicende di tre donne. PRIMO PERCORSO - Le cronache del 1400 testimoniano l’esistenza, presso l’ospedale cittadino, di un reparto che accoglie i “pazzerelli”. Nel 1785, 10 posti letto sono destinati ai “malati di mente”, Nel 1870 si decide di realizzare una struttura destinata al ricovero dei “malati di mente” nella zona della “Fornace a fuoco continuo Bottacchi”, perché, come afferma Carlo Negroni in consiglio comunale nel 1870, «. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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